بأحرف كبيرة.. ترامب يلغي تصريحا أمنيا مهما لبايدن: "جو أنت مطرود"

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة إلغاء التصريح الممنوح لسلفه جو بايدن والذي يخول الرؤساء السابقين الاطلاع على معلومات حساسة حتى بعد مغادرتهم المنصب.وقال ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال "نحن نلغي على الفور تصريح جو بايدن ونوقف الإحاطات الاستخبارية اليومية" المقدمة له، مضيفا بأحرف كبيرة "جو، أنت مطرود".وذكر ترامب أنه اتخذ هذا القرار لأن بايدن فعل الشيء نفسه في عام 2021، حين أشار الديمقراطي إلى "سلوك دونالد ترامب غير المتسق" خلال الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، قبل مغادرته البيت الأبيض مباشرة.وفي منشوره أمس الجمعة، اعتبر ترامب أن بايدن "لا يمكن الوثوق به" في ما يتعلق بالإحاطات الاستخبارية لأن تقريرا أعدّه مستشار خاص بشأن تعامل الرئيس الديمقراطي مع الوثائق السرية وجد أن بايدن (82 عاما) يعاني "ضعف الذاكرة".وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إن سلفه بايدن ترك له رسالة "لطيفة وملهمة" داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في استمرار لتقليد يوم التنصيب.وأضاف ترامب لصحفيين إنه فتح الرسالة وكان يفكر في إتاحتها للجمهور، مشيرا إلى أن بايدن نصحه بالاستمتاع بفترة ولايته وأكد على أهمية المنصب.(سكاي نيوز)