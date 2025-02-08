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عربي-دولي

بعد عرقلة عملها من النظام السابق.. مدير "حظر الأسلحة الكيميائية" في دمشق

Lebanon 24
08-02-2025 | 00:03
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يجتمع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، مع مسؤولين سوريين في دمشق، اليوم السبت، وفق ما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز.

وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع أن يجتمع أرياس مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، في إشارة إلى استعداد سياسي للتعاون مع الوكالة بعد علاقات متوترة دامت لسنوات في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
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وأدى السقوط المفاجئ لحكومة الأسد في كانون الأول إلى إنعاش الآمال في إمكانية إخلاء البلاد من الأسلحة الكيماوية.
وبعد هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق أميركي روسي، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمواد الأولية من قبل المجتمع الدولي.

وكان من المفترض أن تخضع دمشق للتفتيش في إطار العضوية، ولكن لأكثر من عقد من الزمان مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيماوية. وخلص المفتشون إلى أن مخزون سوريا المعلن لم يعكس بدقة الوضع على الأرض.

وعندما سُئل وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة عن الاتصالات مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سوريا، قال لرويترز في يناير كانون الثاني إنه "لا يعتقد" أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية السورية لا تزال على حالها.

وقال أبو قصرة، في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية على سوريا في أعقاب سقوط الأسد، إنه حتى لو كان هناك أي شيء متبق، فقد قصفته إسرائيل.
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