13
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد عرقلة عملها من النظام السابق.. مدير "حظر الأسلحة الكيميائية" في دمشق
Lebanon 24
08-02-2025
|
00:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
يجتمع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، مع مسؤولين سوريين في دمشق، اليوم السبت، وفق ما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز.
وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع أن يجتمع أرياس مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، في إشارة إلى استعداد سياسي للتعاون مع الوكالة بعد علاقات متوترة دامت لسنوات في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
Advertisement
وأدى السقوط المفاجئ لحكومة الأسد في كانون الأول إلى إنعاش الآمال في إمكانية إخلاء البلاد من الأسلحة الكيماوية.
وبعد هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق أميركي روسي، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمواد الأولية من قبل المجتمع الدولي.
وكان من المفترض أن تخضع دمشق للتفتيش في إطار العضوية، ولكن لأكثر من عقد من الزمان مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيماوية. وخلص المفتشون إلى أن مخزون سوريا المعلن لم يعكس بدقة الوضع على الأرض.
وعندما سُئل وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة عن الاتصالات مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سوريا، قال لرويترز في يناير كانون الثاني إنه "لا يعتقد" أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية السورية لا تزال على حالها.
وقال أبو قصرة، في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية على سوريا في أعقاب سقوط الأسد، إنه حتى لو كان هناك أي شيء متبق، فقد قصفته إسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
Lebanon 24
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
09:32 | 2025-02-07
07/02/2025 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
06:16 | 2025-02-07
07/02/2025 06:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
15:21 | 2025-02-07
07/02/2025 03:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهر الأحد... منخفض جوّي جديد ويستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
بعد ظهر الأحد... منخفض جوّي جديد ويستمر حتى هذا الموعد
03:14 | 2025-02-07
07/02/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
13:00 | 2025-02-07
07/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:34 | 2025-02-08
قاض أميركي يمنع وزارة ماسك من الوصول إلى مواد وزارة الخزانة الحساسة
02:25 | 2025-02-08
مصر: أي تصورات لليوم التالي يجب أن تضمن وحدة غزة والضفة
02:18 | 2025-02-08
دول البلطيق تبدأ الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية
02:12 | 2025-02-08
مُجددا.. شولتس ينتقد سياسة ترامب تجاه أوكرانيا
01:28 | 2025-02-08
من السياسة الى الثقافة.. ترامب يعين نفسه رئيسا لمجلس أمناء مركز كينيدي الثقافي
01:16 | 2025-02-08
اشتباكات بين الجيش والدعم السريع قرب جسر سوبا بالخرطوم
فيديو
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
08/02/2025 09:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
08/02/2025 09:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
08/02/2025 09:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24