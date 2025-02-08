خامنئي يلتقي كبار قادة حماس في طهران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن المرشد الإيراني علي خامنئي التقى مع خليل الحية القائم بأعمال زعيم حركة حماس واثنين من القياديين بالحركة في طهران، السبت.



ولم تذكر وسائل الإعلام أي تفاصيل بخصوص الاجتماع، لكنها نشرت صورا لاجتماع خامنئي مع الحية ومحمد درويش رئيس مجلس شورى حماس والقيادي بالحركة نزار عوض الله. (سكاي نيوز عربية)

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