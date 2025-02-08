Advertisement

عربي-دولي

خامنئي يلتقي كبار قادة حماس في طهران

Lebanon 24
08-02-2025 | 05:02
A-
A+
Doc-P-1317479-638746132286892960.png
Doc-P-1317479-638746132286892960.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن المرشد الإيراني علي خامنئي التقى مع خليل الحية القائم بأعمال زعيم حركة حماس واثنين من القياديين بالحركة في طهران، السبت.

ولم تذكر وسائل الإعلام أي تفاصيل بخصوص الاجتماع، لكنها نشرت صورا لاجتماع خامنئي مع الحية ومحمد درويش رئيس مجلس شورى حماس والقيادي بالحركة نزار عوض الله. (سكاي نيوز عربية) 
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-02-08
08:56 | 2025-02-08
08:31 | 2025-02-08
08:16 | 2025-02-08
08:11 | 2025-02-08
08:00 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24