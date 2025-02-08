14
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خامنئي يلتقي كبار قادة حماس في طهران
Lebanon 24
08-02-2025
|
05:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن المرشد الإيراني علي خامنئي التقى مع خليل الحية القائم بأعمال زعيم حركة حماس واثنين من القياديين بالحركة في طهران، السبت.
ولم تذكر وسائل الإعلام أي تفاصيل بخصوص الاجتماع، لكنها نشرت صورا لاجتماع خامنئي مع الحية ومحمد درويش رئيس مجلس شورى حماس والقيادي بالحركة نزار عوض الله. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
Lebanon 24
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
09:32 | 2025-02-07
07/02/2025 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
15:21 | 2025-02-07
07/02/2025 03:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
13:00 | 2025-02-07
07/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شباط اللباط" يكسر لعنة المرتفعات الجوية.. بعد "أسيل" استعدوا لمنخفض جديد
Lebanon 24
"شباط اللباط" يكسر لعنة المرتفعات الجوية.. بعد "أسيل" استعدوا لمنخفض جديد
03:30 | 2025-02-08
08/02/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت عن منظمة تموّل "حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تعلنها!
Lebanon 24
مفاجآت عن منظمة تموّل "حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تعلنها!
15:31 | 2025-02-07
07/02/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2025-02-08
مجلة أميركيّة: إيلون ماسك يحكم الولايات المتحدة
08:56 | 2025-02-08
الجيش الإسرائيلي شن غارة على مستودع أسلحة تابع لحماس في سوريا
08:31 | 2025-02-08
الشرع استقبل وزير الخارجية الجزائري
08:16 | 2025-02-08
مياه حمراء تغزو نهرا في الأرجنتين
08:11 | 2025-02-08
إسرائيل حول عملية إطلاق الرهائن: الصور التي رأيناها لن تمرّ من دون ردّ
08:00 | 2025-02-08
بعد قراراته الداخلية والخارجية.. تقرير يكشف أبرز المتأثرين
فيديو
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
08/02/2025 16:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
08/02/2025 16:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
08/02/2025 16:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24