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عربي-دولي

مياه حمراء تغزو نهرا في الأرجنتين

Lebanon 24
08-02-2025 | 08:16
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أظهرت لقطات مذهلة من طائرة من دون طيار، لونًا قرمزيًا مذهلاً ينتشر عبر مجرى مائي ويندمج مع نهر ريو دي لا بلاتا، في الأرجنتين في مشهد يشبه "مجرى دمويا".
وتبين المشاهد لونا غريبا للمجرى المائي وأصبحت المياه تشبه الدماء التي تسيل.
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ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتغير فيها لون النهر.
 
ونقلت صحيفة "باغينا 12" عن شخص يقطن في المنطقة القريبة من النهر قوله: "شاهدنا طبقة صفراء سميكة صلبة على سطح النهر تنبعث منها رائحة حمضية". (سبوتنيك)

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