الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من محور نتساريم

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي بدأ يستعد للانسحاب خلال الليل من مواقعه في محور نتساريم وسط غزة.وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه من المقرر أن ينسحب الجيش من محور نتساريم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.من جانبها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المواقع التي سيتم إخلائها بمحور نتساريم تقع شرق محور صلاح الدين.وأضافت أن إخلاء نتساريم يعني عدم تواجد الجيش الإسرائيلي شمال القطاع، مضيفة أن المحور كان عنصرا مهما بالنسبة لطموحات المستوطنين الراغبين في العودة والاستيطان شمال القطاع.