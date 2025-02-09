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القوات الإسرائيلية تتوغل وتدمر موقعا عسكريا جنوبي سوريا

Lebanon 24
09-02-2025 | 05:10
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توغلت القوات الإسرائيلية فجر الأحد ودمرت موقعاً عسكرياً سابقاً للنظام السابق في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.
وذكر "تلفزيون سوريا"، الأحد، أن "قوات الاحتلال دخلت إلى محيط قرية عين النورية، الواقعة شمال شرقي بلدة خان أرنبة، ودمّرت إحدى السرايا العسكرية السابقة للنظام المخلوع".
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وأشار إلى "إصابة طفل من بلدة رويحينة في القنيطرة السبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نُقل إلى مستشفى الجولان الوطني، وكانت حالته مستقرة".
(سكاي نيوز)
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