استنكار وإدانة.. دول عربية رفضت تصريحات نتنياهو بشأن السعودية

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عبرت دول عربية عدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المملكة العربية السعودية، وأكدت رفضها القاطع لهذه التصريحات.وأكدت السعودية، الأحد، رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو، معتبره أنها تستهدف صرف النظر عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة.وعبرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، وأكدت رفضها القاطع لهذه التصريحات التي تعتبر تعديا سافرا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الأحد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إقامة دولة فلسطينية في السعودية "انفصالا تاما عن الواقع".ودانت مملكة البحرين التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه المملكة العربية السعودية.وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للتصريحات الإسرائيلية "غير المسؤولة" بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي السعودية، باعتبارها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.كما أدانت دولة قطر بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الاستفزازية بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، وعدتها خرقا سافرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن دولة قطر التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعت في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التصدي بحزم للاستفزازات الإسرائيلية.وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "ندين ونستنكر التصريحات الاستفزازية الصادرة عن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية".وأكدت الوزارة "رفضها القاطع لهذه التصريحات، التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فضلاً عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وقالت وزارة الخارجية المصرية: "ترفض جمهورية مصر العربية بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه".وأضافت: "تشدد جمهورية مصر العربية على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزا مستهجنا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وإفتئاتا على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من حزيران 1967".كما أدان الأردن، الأحد، التصريحات الإسرائيلية في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، واعتبرتها "دعوات تحريضية مدانة، تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وسيادة الدول".وأكدت على أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل سياساتها وتصريحاتها الاستفزازية، التي تمس بسيادة الدول وقواعد القانون الدولي".