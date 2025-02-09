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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي دمر مخيم جنين بالكامل
Lebanon 24
09-02-2025
|
15:22
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أكد مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي دمر مخيم جنين في الضفة الغربية بالكامل وهجر أكثر من 20 ألف مواطن قسرا تاركين خلفهم بيوتهم ووثائقهم وممتلكاتهم الشخصية.
وقال مساعد محافظ جنين منصور السعدي قوله إن "ما يجري في مدينة جنين ومخيمها هو عقاب جماعي يتعرض له نحو 400 ألف مواطن في المحافظة"، مشددا على أن "هذا العدوان المتواصل خلف خسائر اقتصادية كبيرة إلى جانب تعطيل العملية التعليمية".
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كما ناشد السعدي "المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية كافة الدخول للمخيم وتوثيق حجم الجريمة لا سيما، وأن هناك احتمالية كبيرة لوجود جثامين.. ومصابين أيضا تحت أنقاض المنازل المدمرة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
عملية واسعة
وبدأ الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة عسكرية واسعة في مخيم نور شمس في شمال الضفة الغربية الذي يقطنه نحو 13 ألف نسمة، في الوقت الذي ينفذ عملية عسكرية مماثلة في مخيمي طولكرم وجنين القريبين.
وقال مسؤولون في اللجنة الشعبية لمخيم نور شمس إن أكثر من نصف سكانه غادروه مند أن بدأت عملية الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم القريب.
كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية منذ أكثر من أسبوعين، وتحديدا في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وبلدات قباطية وطمون وطوباس، حيث أعلن أنه قتل عشرات المسلحين واعتقل عشرات آخرين.
بالمقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته "توسع نطاق عمليتها"في شمال الضفة الغربية.
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