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عربي-دولي

نتنياهو يؤكد: ترامب عازم على تنفيذ خطته في غزة

Lebanon 24
09-02-2025 | 15:27
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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بالاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه، معتبرا أنه "ثوري"، وذلك لدى عودته إلى إسرائيل من زيارة أجراها لواشنطن.
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وقال نتنياهو إن الحليفين متفقان على "ضمان ألا يشكل قطاع غزة مجددا تهديدا لإسرائيل... لقد خرج الرئيس ترامب برؤية مختلفة تماما وأفضل بكثير لإسرائيل، في مقاربة ثورية وخلاقة"، مشيرا إلى أن ترامب "عازم على تنفيذ خطته" ومشددا على أن الزيارة حقّقت "إنجازات هائلة".

إلى ذلك، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إن الخطة "لا تتعلق بإخلاء قسري أو تطهير عرقي" لسكان القطاع، مضيفا: "الجميع يصف غزة بأنها أكبر سجن مفتوح في العالم لأنه لا يُسمح للناس بالمغادرة.. يزداد عددهم وتزداد كثافتهم السكانية، ويزداد بؤسهم، ويقعون مرارا تحت سيطرة الإرهابيين".

وتساءل باستنكار: "لماذا تُبقونهم في السجن؟ كل ما يقوله الرئيس ترامب هو: أريد فتح البوابة ومنحهم خيار الانتقال مؤقتا بينما نعيد بناء المكان ونزيل منه الإرهاب".

كما نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن ترامب "لم يقل أبداً إنه يريد من القوات الأميركية القيام بالمهمة، بل نحن سنقوم بالمهمة.. حماس هاجمتنا. وسنتعامل معهم".

ونفى أيضا أن تمويل الخطة التي اقترحها ترامب سيأتي من "أموال دافعي الضرائب الأميركيين"، مضيفا: "لقد قال ترامب إنه سيحصل على تمويل مستقل، وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك".
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