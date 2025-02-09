Advertisement

عربي-دولي

"حماس" تدين تصريح ترامب بشأن شراء غزّة

Lebanon 24
09-02-2025 | 18:26
A-
A+
Doc-P-1318165-638747476682314679.jpg
Doc-P-1318165-638747476682314679.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدان غزت الرشق العضو بالمكتب السياسي لحركة "حماس" تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن شراء وتملّك غزة.
وجاء تعليق الرشق في بيان أصدرته حماس بعد وقت قصير من تصريح ترامب.
وقال الرشق إن "الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية لتهجيرهم".
Advertisement

وأضاف أن "غزة ليست عقاراً يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزّأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وتابع: "نستنكر تصريحات ترامب العبثية التي تعكس جهلاً عميقاً بفلسطين والمنطقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:40 | 2025-02-10
00:38 | 2025-02-10
00:37 | 2025-02-10
00:20 | 2025-02-10
00:16 | 2025-02-10
00:16 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24