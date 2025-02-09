"حماس" تدين تصريح ترامب بشأن شراء غزّة

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أدان غزت الرشق العضو بالمكتب السياسي لحركة "حماس" تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن شراء وتملّك غزة.وجاء تعليق الرشق في بيان أصدرته حماس بعد وقت قصير من تصريح ترامب.وقال الرشق إن "الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية لتهجيرهم".وأضاف أن "غزة ليست عقاراً يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزّأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".وتابع: "نستنكر تصريحات ترامب العبثية التي تعكس جهلاً عميقاً بفلسطين والمنطقة".