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عربي-دولي

طعنه 10 مرات وتسبّب بقلع عينه.. سلمان رشدي ومطر وجهاً لوجه

Lebanon 24
09-02-2025 | 23:07
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في محاكمة تبدأ الثلاثاء، سيقف مدع عام، موصوف في الإعلام الأميركي بأنه ماهر وسريع البديهة، هو Jason Schmidt البالغ 62 عاما، ليتحدث عن هجوم بالسكين تعرض له الكاتب البريطاني- الأميركي، سلمان رشدي، حين كان جالسا على خشبة مسرح يبعد 6 كيلومترات عن مقر المحكمة التي ستشهد غدا أول لقاء وجها لوجه بين الطاعن والمطعون.
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رشدي البالغ 77 حاليا، تعرض مساء 12 آب 2022 لطعنات من الأميركي اللبناني الأصل هادي مطر، المولود بنيوجيرسي قبل 26 عاما، فأصابه برقبته وعينه ويده وصدره، بعد 34 سنة من فتوى أصدرها آية الله الخميني في 14 شباط 1989 ودعت لهدر دمه، عقابا على رواية ألفها بعنوان "آيات شيطانية" أساء فيها للإسلام، مع أن إيران ألغتها في 1998 وأبلغت أنها لم تعد تدعمها.
 
ويخطط المدعي العام، لاستدعاء رشدي كشاهد في الجلسة، وهو احتمال كتب عنه الكاتب أيضا في كتاب بعنوان "سكين" أصدره العام الماضي ويصف فيه شروع مطر بقتله، وهي تهمة نفاها محامي مطر، بقوله إنه لم يكن يقصد قتله، بحسب ما تلخص "العربية" مما بثته الوكالات عن محاكمته، وما ورد بشأنها في وسائل إعلام بريطانية وأميركية بشكل خاص.
 
وكان أحد منسقي اللقاء في المسرح أوقف الهجوم، حين أمسك بمطر، ثم تبعه من سيطروا عليه حتى وصل جنود اقتادوه إلى سجن مقاطعة Chautauqua التي كانت تحيي ذلك الوقت مهرجانا. ثم داهمت الشرطة منزله في منطقة Fairview بنيوجيرسي، والمقيم فيه مع والدته وشقيقتيه التوأم.

أما والده حسين، الذي هاجر بالتسعينات من قرية "يارون" في جنوب لبنان إلى الولايات المتحدة، فانفصل في 2004 عن زوجته وعاد إلى لبنان الذي زاره مطر في 2018 وبقي شهراً "عاد بعده وقد تغيرت تصرفاته" وفقا لما قالت والدته.

قالت الأم "سيلفانا فردوس" أيضا لمحققين من FBI زاروها، إن مطر "حبس نفسه في الطابق السفلي حين عاد من لبنان، وكان يطبخ طعامه بنفسه، ولم يعد يتحدث معي كثيرا، بل بدأ يوبخني لعدم تربيته بشكل صارم كمسلم.. لن أزعج نفسي بالتحدث عنه ثانية" وفق تعبيرها عن ابنها الذي قابله بعد أسبوع من اعتقاله صحافيان من صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية قاما بزيارته في السجن. (العربية)
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