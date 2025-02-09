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ترامب يعلّق على صور الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم

Lebanon 24
09-02-2025 | 23:22
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد إن صبره بدأ ينفد بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد أن رأى لقطات لإطلاق الجماعة الفلسطينية سراح رهائن إسرائيليين في مطلع الأسبوع.


وصرّح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى نيو أورليانز "إنهم يبدون مثل الناجين من المحرقة. كانوا في حالة مروعة. كانوا في حالة هزال وضعف".
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وأضاف "لا أعرف إلى متى يمكننا أن نتحمل ذلك ... في مرحلة ما سنفقد صبرنا".

وعن الرهائن الإسرائيليين قال ترامب: "لدينا اتفاق ونحن نعلم ذلك ... إنهم (الرهائن) يتقاطرون (يخرجون بأعداد صغيرة)... لكنهم في حالة سيئة حقا".

وكان الرهائن الثلاثة وهم أوهاد بن عامي وإلياهو شرابي، اللذين اختطفا من داخل تجمع بئيري السكني خلال هجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر 2023، وأور ليفي الذي احتُجز في اليوم ذاته بينما كان يحضر مهرجان نوفا الموسيقي قد اقتيدوا إلى منصة أقامتها حماس يوم السبت قبل تسليمهم للسلطات الإسرائيلية.


وبدا الرجال الثلاثة في حالة أسوأ من الرهائن الثمانية عشر الآخرين الذين أُطلق سراحهم سابقا بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه في 15 يناير بعد حرب استمرت 15 شهرا.

وفي المقابل، بدا العديد من السجناء الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل هزيلين.

وأكد ترامب في حديثه للصحفيين أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها، مضيفا: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".

وتابع قائلا: "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وأشار إلى أنه سيبحث "حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأميركية". (سكاي نيوز)
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