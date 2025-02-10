بينها عربية.. تعرفوا إلى أكبر 15 دولة من حيث المساحة البرية

كشفت بيانات البنك الدولي الصادرة في كانون الثاني 2025 عن تصنيف أكبر الدول مساحة في العالم، إذ تصدّرت روسيا القائمة بمساحة برية تبلغ 16.4 مليون كيلومتر مربع، تليها الصين في المرتبة الثانية بمساحة 9.4 ملايين كيلومتر مربع، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بمساحة 9.2 ملايين كيلومتر مربع.

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وفي ما يلي قائمة بأكبر 15 دولة في العالم من حيث المساحة البرية:

1- روسيا:

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 16.4

2- الصين:

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 9.4

3- الولايات المتحدة:

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 9.2

4- كندا:

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 8.8

5- البرازيل:

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 8.4

6- أستراليا:

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 7.7

7- الهند:

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 3.0

8- الأرجنتين:

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 2.7

9- كازاخستان:

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 2.7

10- الجزائر:

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 2.4

11- ج. الكونغو

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 2.3

12- السعودية:

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 2.1

13- المكسيك:

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 1.9

14- إندونيسيا

- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 1.9

15- السودان: