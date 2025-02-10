Advertisement

عربي-دولي

بينها عربية.. تعرفوا إلى أكبر 15 دولة من حيث المساحة البرية

Lebanon 24
10-02-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1318288-638747861732141189.jpg
Doc-P-1318288-638747861732141189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت بيانات البنك الدولي الصادرة في كانون الثاني 2025 عن تصنيف أكبر الدول مساحة في العالم، إذ تصدّرت روسيا القائمة بمساحة برية تبلغ 16.4 مليون كيلومتر مربع، تليها الصين في المرتبة الثانية بمساحة 9.4 ملايين كيلومتر مربع، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بمساحة 9.2 ملايين كيلومتر مربع.
Advertisement
 
 
وفي ما يلي قائمة بأكبر 15 دولة في العالم من حيث المساحة البرية:
 
1- روسيا: 
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 16.4
 
2- الصين:
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 9.4
 
3- الولايات المتحدة:
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 9.2
 
4- كندا:
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 8.8 
 
5- البرازيل: 
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 8.4
 
6- أستراليا:
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 7.7
 
7- الهند:
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 3.0
 
8- الأرجنتين:
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 2.7
 
9- كازاخستان: 
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 2.7
 
10- الجزائر:
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 2.4
 
11- ج. الكونغو
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 2.3
 
12- السعودية:
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 2.1
 
13- المكسيك:
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 1.9
 
14- إندونيسيا
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 1.9
 
15- السودان:
 
- المساحة البرية للدولة بالمليون كم مربع: 1.9
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-02-10
10:55 | 2025-02-10
10:40 | 2025-02-10
10:05 | 2025-02-10
09:57 | 2025-02-10
09:31 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24