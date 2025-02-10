المجلس الإسرائيلي المصغر يجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من صفقة الرهائن

Advertisement

عاد الفريق الإسرائيلي الذي توجه إلى قطر لإجراء مناقشات حول المرحلة الأولى من صفقة الرهائن إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يجتمع المجلس المصغر غدا لبحث المرحلة الثانية من الصفقة.وبحسب موقع "واينت"، فإنه يتوقع أن يقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شروط إسرائيل للمضي قدما في المرحلة التالية، وتشمل: إبعاد قيادة حماس عن غزة، تفكيك الجناح العسكري لحماس، والإفراج عن جميع الرهائن.وأشار إلى أنه "إذا تم قبول هذه الشروط، فمن المفترض أن تؤدي إلى إنهاء الحرب من جانب إسرائيل، ولكن من المتوقع أن ترفض حماس ذلك"، مبينا أن "البعثة الإسرائيلية التي سافرت إلى الدوحة ركزت فقط على تنفيذ المرحلة الأولى، لضمان عدم حدوث انتهاكات إضافية". (روسيا اليوم)