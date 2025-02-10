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عربي-دولي

كم بلغت تكلفة حضور ترامب نهائي "السوبر بول"؟

Lebanon 24
10-02-2025 | 11:55
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تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقادات حادة بسبب حضوره المباراة النهائية لكرة القدم الأميركية "السوبر بول" بين فريقي فيلادلفيا إيغلز وكانساس سيتي تشيفز، التي أقيمت فجر اليوم الاثنين. 

ترامب أصبح أول رئيس أميركي في التاريخ يحضر هذا الحدث الرياضي خلال فترة رئاسته. وتداولت تقارير عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تكلفة حضوره، التي قُدرت بين 15 إلى 20 مليون دولار.
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وتشمل هذه التكاليف حوالي 7 إلى 10 ملايين دولار لتأمين الخدمة السرية، و4 إلى 5 ملايين دولار للنقل الجوي والموكب، إضافة إلى مليونين آخرين لتأمين الملعب وكشف المعادن، ومليون دولار آخر لتغطية تكاليف رجال الأمن والحراسة.

في الوقت نفسه، طرح بعض المراقبين تساؤلات حول وزارة "الكفاءة" التي أعلن عنها ترامب مؤخرًا والتي يرأسها إيلون ماسك، والتي تهدف إلى ترشيد النفقات الحكومية. وانتقد الحزب الديمقراطي الرئيس على تناقض تصريحاته عن ترشيد الإنفاق، بينما تنفق الحكومة ملايين الدولارات على حضوره "السوبر بول". 

من جهة أخرى، فاز فريق فيلادلفيا إيغلز بلقب "السوبر بول 59" بعد انتصاره على كانساس سيتي تشيفز بنتيجة (40-22)، ليحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه. (روسيا اليوم)

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