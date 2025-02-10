وزير خارجية مصر يلتقي نظيره الأميركي ويؤكد أهمية تمسك الفلسطينيين بأرضهم

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وقال بيان الخارجية المصرية إن عبد العاطي التقى مع نظيره الأميركي في واشنطن وبحث "دعم الاستقرار الإقليمى بما يحقق المصالح المشتركة" والعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وأضاف أن عبد العاطي أعرب لنظيره الأميركي خلال المباحثات عن تطلع مصر للتنسيق لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المشروعة على كامل ترابه الوطني.كما استعرض الوزير المصري، جهود مصر فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية.ووفق البيان فقد شدد وزير الخارجية المصري، على أهمية إيجاد أفق سياسي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نهائيا بما يضمن إقامة دولة فلسطينة مستقلة على حدود 1967.وأشار إلى أن المسؤولان المصري والأميركي بحثا تطورات غزة وسوريا وليبيا والسودان والقرن الإفريقي والبحر الأحمر.