ترامب هدّد بإيقاف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين

توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، حركة "حماس" إذا لم تفرج عن الرهائن الذين تحتجزهم في غزة بحلول منتصف يوم السبت المقبل.

وقال إنه "إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة بحلول ظهر يوم السبت، فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والسماح لأبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها".

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كما قال إنّه "يتعيّن على إسرائيل أن تلغي اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة إذا لم تفرج حماس عن جميع الأسرى بحلول ظهر السبت المقبل".

وأضاف ": قد أتحدّث مع بنيامين نتنياهو بشأن اعتبار السبت موعداً نهائياً".

وهدّد بإيقاف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين.