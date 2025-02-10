"كأس العالم" خلف مكتب ترامب.. هل هو نسخة طبق الأصل؟

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يلفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتباه بقراراته وتصريحاته المزلزلة، سواء ما يخص الداخل الأميركي أو العالم.لكن ذلك لم يكن الأمر الوحيد الذي أثار الاستغراب في البيت الأبيض، وتحديدا في المكتب البيضاوي الشهير، الذي يوقع به ترامب أوامره التنفيذية، الجدلية في معظم الأحيان.فقد ظهر على منصة خلف مكتب ترامب كأس العالم لكرة القدم، رغم أن الولايات المتحدة لم تفز بهذا اللقب طوال تاريخها، علما أن منتخب الأرجنتين هو آخر متوج به.وأثار الكأس الذي ظهر في صور عدة خاصة بترامب، التساؤلات بشأن سبب وجوده في هذا المكان، وكيفية وصوله إلى البيت الأبيض.ومؤخرا أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن كأس العالم في المكتب البيضاوي ليس إلا نسخة طبق الأصل من الكأس الحقيقية، وذلك وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.لكن الفيفا لم يوضح ما إذا كانت النسخة هدية مقدمة لترامب، أم أن الرئيس الأميركي قد حصل عليها من جهة أخرى.إلا أن تقارير صحفية رجحت أن يكون ترامب، المعروف بعلاقته الوثيقة برئيس الفيفا جاني إنفانتينو، قد تلقى الكأس هدية قبل كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة بالمشاركة مع المكسيك وكندا.وليس سرا أن ترامب مؤيد متحمس للفيفا، وأن إنفانتينو كان من أوائل مهنئيه على منصات التواصل الاجتماعي عندما توج رئيسا للولايات المتحدة لفترة ثانية.وفي يوم تنصيب ترامب، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا صحفيا ذكر كيف "شكر" إنفانتينو ترامب على الإشارة إلى الفيفا وإنفانتينو "بالاسم"، خلال مسيرة النصر في الليلة السابقة، وقال إنفانتينو إن الاثنين لديهما "صداقة عظيمة".وربط بيان الفيفا حساب إنفانتينو على "إنستغرام"، الذي أظهر صورة واحدة لترامب ورئيس الفيفا يبتسمان جنبا إلى جنب مع إبهاميهما لأعلى.وكتب إنفانتينو على "إنستغرام"، أنه "تشرف بلقاء ترامب في فلوريدا قبل تنصيبه"، وبعد أيام كان إنفانتينو من بين المدعوين من قبل ترامب في مبنى الكونغرس الأميركي، حيث أدى اليمين الدستورية بصفته الرئيس رقم 47 للبلاد.(سكاي نيوز)