15
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
تقرير لـ"The Hill" يكشف: لا تتوقعوا استسلام حماس في وقت قريب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
11-02-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أن "وقف إطلاق النار الأخير بين حماس وإسرائيل مستمر، ولكن من منظور عسكري بحت، فإسرائيل تهيمن على المشهد في غزة. وربما يتصور المرء أن وقف إطلاق النار كان الخطوة الأولى نحو استسلام حماس. في الحقيقة، إن الاستسلام هو أحد أهم القواعد في القانون الإنساني الدولي. فهو الطريقة التي نحد بها من الدمار في ثقافة الحرب. وفي القانون الدولي، يجوز للمقاتل الفرد أن يستسلم".
Advertisement
وبحسب الصحيفة، "إن الاستسلام هو الخط الفاصل بين الحرب والسلام. فالاستسلام يوقف القتال، ويحمي الأطراف المعارضة من المزيد من الأذى بمجرد أن يتم ذلك. وعندما يتم عرض الاستسلام، يصبح الطرف المعارض ملزمًا قانونًا باحترام هذا القرار، ولا يجوز مهاجمة الشخص أو القوة المستسلمة. والتظاهر بالاستسلام محظور، ويمكن للقوة المهاجمة قانونًا أن تضغط على هذا الهجوم مرة أخرى إذا تم اكتشاف مثل هذا الخيانة. إن الاستسلام يمكن أن يكون برفع العلم الأبيض أو إلقاء السلاح أو رفع اليدين، ومع ذلك فإن حماس وشعب غزة لا يظهرون أي موقف للاستسلام".
وتابعت الصحيفة، "على العكس من ذلك، فإننا نشهد رجالاً يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة، بعضها من صنع إسرائيلي. إن أعضاء حماس الذين يرتدون الزي العسكري ليسوا جنوداً محترفين في جيش محترف، لكنهم قادرون على السيطرة على الرهائن، وفي استمرارهم في القيام بذلك، فإنهم ليسوا بعيدين عن الاستمرار بالقتال. في بعض الأحيان، تستمر المعركة حتى آخر المقاتلين، إما لأن الجانب المتفوق لن يقبل الاستسلام أو لأن الجانب الخاسر يرفض قبول الهزيمة".
وأضافت الصحيفة، "بالعودة إلى تشرين الأول 2024، قتل أفراد من الجيش الإسرائيلي يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحركة حماس والمهندس المفترض للهجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023. وفي اللحظات التي سبقت وفاته، كان هناك جدل حول ما إذا كان عاجزًا عن القتال بسبب جروحه. وتُظهِر لقطات من طائرة من دون طيار السنوار المصاب بشكل واضح وهو يرمي عصا على المسيّرة. ومن الواضح من اللقطات أن السنوار لم يتم القبض عليه ولم يشر إلى نية حقيقية للاستسلام في ذلك الوقت. فقد كان لا يزال في مرحلة القتال".
وختمت الصحيفة، "لكن حتى تستسلم حماس، فإنها قد تزعم بصدق أنها لم تخسر هذه الحرب ضد إسرائيل، ولكن عدم الخسارة لا يعني الفوز. ففي عامي 280 و279 قبل الميلاد، فاز الملك بيروسملك إبيروس بمعارك ضد الرومان، ولكنه خسر الكثير من الرجال حتى اضطر إلى التراجع. والآن تُعرف هذه الحسابات الحربية الكارثية باسم النصر الباهظ الثمن، وهو النصر الباهظ الثمن إلى الحد الذي يجعله في الأساس هزيمة. وربما يكون هذا هو النصر الوحيد الذي تستطيع حماس أن تحققه".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غنّى ورقص مع مجموعة من النساء.. راغب علامة يتعرّض للهجوم: "ما عندو احترام لمرتو واولاده؟"
Lebanon 24
غنّى ورقص مع مجموعة من النساء.. راغب علامة يتعرّض للهجوم: "ما عندو احترام لمرتو واولاده؟"
07:30 | 2025-02-10
10/02/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد يوم واحد من وفاتها... زوج الفنانة الشابة ينعى إبنهما: "لحقها وتركني لوحدي"
Lebanon 24
بعد يوم واحد من وفاتها... زوج الفنانة الشابة ينعى إبنهما: "لحقها وتركني لوحدي"
08:00 | 2025-02-10
10/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من هزة أرضية جديدة في لبنان؟ بيانات تكشف
Lebanon 24
هل من هزة أرضية جديدة في لبنان؟ بيانات تكشف
11:46 | 2025-02-10
10/02/2025 11:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تصغره بـ34 عاماً... هكذا عايدت الطبيبة لارا نصر زوجها الإعلاميّ اللبنانيّ (صورة)
Lebanon 24
تصغره بـ34 عاماً... هكذا عايدت الطبيبة لارا نصر زوجها الإعلاميّ اللبنانيّ (صورة)
09:09 | 2025-02-10
10/02/2025 09:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"الطائرات في خطر".. مفاجأة من الفضاء!
Lebanon 24
"الطائرات في خطر".. مفاجأة من الفضاء!
06:23 | 2025-02-10
10/02/2025 06:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
أيضاً في عربي-دولي
05:59 | 2025-02-11
"مأساة هائلة".. غوتيريش يحذر من استئناف حرب غزة
05:30 | 2025-02-11
تقرير لـ"Bloomberg" يتحدث عن نقطة ضعف روسيا الآن.. هذا ما كشفه
05:19 | 2025-02-11
بشأن الإنسحاب من لبنان في 18 شباط... هذا ما طلبه نتنياهو من ترامب
05:13 | 2025-02-11
سلسلة جرائم "غامضة"... ما الذي يحصل في سوريا؟
04:50 | 2025-02-11
القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة شرقي اوكرانيا
04:19 | 2025-02-11
غوتيريش دعا "حماس" الى مواصلة إطلاق سراح الرهائن
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
11/02/2025 13:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
11/02/2025 13:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
11/02/2025 13:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24