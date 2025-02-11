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عربي-دولي

بعد تهديدات ترامب.. هكذا علّقت حركة حماس عليها

Lebanon 24
11-02-2025 | 03:40
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اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الثلاثاء، ان التحذيرات التي وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحركة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الإسرائيليين "يزيد من تعقيد الأمور" المتعلقة بالهدنة الهشة في غزة.
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وقال أبو زهري، لوكالة فرانس برس "على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا (بشأن غزة) يجب احترامه من الطرفين وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى".

وأضاف "إن لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد هدد حماس وغزة بـ"الجحيم" إذا لم تُفرج الحركة عن جميع المحتجزين لديها بحلول منتصف نهار السبت المقبل.

وكان المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس، أمس الإثنين، أن الحركة ستؤجل عملية الإفراج القادمة عن المحتجزين بعد اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان صحفي، إن "قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق".

وأشار أبو عبيدة إلى "تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف المناطق، إضافة إلى عدم إدخال المواد الإغاثية كما تم الاتفاق عليه".

وأضاف البيان أن "المقاومة نفذت كافة التزاماتها، في حين لم يلتزم الاحتلال"، مؤكدا أن تأجيل الإفراج عن الأسرى سيستمر حتى إشعار خر، ولحين التزام إسرائيل بالاتفاق وتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي".(سكاي نيوز)


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