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عربي-دولي
بعد مقتل أحد الرهائن.. أهالي المحتجزين يتحركون ويغلقون الطرق في إسرائيل
Lebanon 24
11-02-2025
|
04:06
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقتل "شلومو منتسور 86 عامًا" أكبر أسير إسرائيلي لدى حركة حماس.
وجاء في بيان نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "بقلوب ثقيلة، تلقينا هذا الصباح نبأ مقتل صديقنا العزيز شلومو منتسور ، الأسير لدى حماس، هذا هو أحد أصعب الأيام في تاريخ كيبوتسنا".
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وأضافت، أن منتسور تم قتله في السابع من أكتوبر 2023، وكانت جثته محتجزة في القطاع.
وقالت صحيفة إسرائيل اليوم، إن الجيش الإسرائيلي أخبر عائلة منتسور اليوم بمقتله. فيما قام أهالي المحتجزين الإسرائيليين المختطفين لدى حركة حماس في غزة، اليوم الثلاثاء، بغلق الطريق السريع رقم 1 المؤدي إلى القدس، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن أهالي المحتجزين طالبوا بالإفراج الفوري عن المختطفين، في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه الحكومة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة المحتجزين.
يأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم حماس، أمس الاثنين، أن الحركة ستؤجل عملية الإفراج القادمة عن المحتجزين بعد اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة.
وقال الناطق العسكري باسم الكتائب، أبو عبيدة، في بيان صحفي، إن "قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق"، مشيرا إلى "تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف المناطق، إضافة إلى عدم إدخال المواد الإغاثية كما تم الاتفاق عليه".(العربية)
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