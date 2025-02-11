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عربي-دولي
سلسلة جرائم "غامضة"... ما الذي يحصل في سوريا؟
Lebanon 24
11-02-2025
|
05:13
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن البلاد شهدت منذ مطلع شباط، العديد من جرائم القتل والاعتداءات، معتبرا أن ما يحدث عبارة عن "سلسلة من الجرائم التي تتسم بالغموض".
ووثق المرصد السوري خلال الأيام الـ10 الأولى من شباط، مقتل 14 شخصاً بينهم 4 نساء.
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وأشار في بيان، إلى أن هذه الحوادث "تُضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تتسم بالغموض وتكثر فيها حالات الاعتداءات المجهولة، من عمليات قتل فردية إلى جرائم ذات دوافع غير معروفة".
وتوزعت الجرائم في مختلف المحافظات السورية: "3 جرائم في إدلب راح ضحيتها امرأتان ورجل، وجريمة في دير الزور راحت ضحيتها امرأة، وأخرى في كل من درعا واللاذقية وحمص وطرطوس والسويداء، راح ضحيتها 5 رجال.
كما شهدت مدينة حماة جريمة راح ضحيتها 3 أشخاص (رجلان وامرأة)، فيما عرفت حلب جريمتين راح ضحيتهما رجلان. (الحرة)
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