"مأساة هائلة".. غوتيريش يحذر من استئناف حرب غزة

بعد يوم من إعلان الحركة أنها ستوقف تحرير الأسرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تجنب استئناف الأعمال العدائية في غزة بأي ثمن، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى مأساة هائلة.



وأكد غوتيريش، في بيان صدر الثلاثاء، من باريس، أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار والتفاوض من أجل تحقيق سلام دائم.



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وأعرب غوتيريش عن أمله بأن تلتزم الأطراف جميعها بمسؤولياتها لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. (العربية) وناشد غوتيريش حركة حماس مواصلة إطلاق سراح المحتجزين وفقا لما هو مخطط له، قائلاً في بيانه "يتعين أن نتجنب بأي ثمن عودة الأعمال القتالية في غزة، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مأساة هائلة".وأعرب غوتيريش عن أمله بأن تلتزم الأطراف جميعها بمسؤولياتها لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. (العربية)