15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"مأساة هائلة".. غوتيريش يحذر من استئناف حرب غزة
Lebanon 24
11-02-2025
|
05:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد يوم من إعلان الحركة أنها ستوقف تحرير الأسرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تجنب استئناف الأعمال العدائية في غزة بأي ثمن، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى مأساة هائلة.
وأكد غوتيريش، في بيان صدر الثلاثاء، من باريس، أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار والتفاوض من أجل تحقيق سلام دائم.
وناشد غوتيريش حركة حماس مواصلة إطلاق سراح المحتجزين وفقا لما هو مخطط له، قائلاً في بيانه "يتعين أن نتجنب بأي ثمن عودة الأعمال القتالية في غزة، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مأساة هائلة".
Advertisement
وأعرب غوتيريش عن أمله بأن تلتزم الأطراف جميعها بمسؤولياتها لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل من هزة أرضية جديدة في لبنان؟ بيانات تكشف
Lebanon 24
هل من هزة أرضية جديدة في لبنان؟ بيانات تكشف
11:46 | 2025-02-10
10/02/2025 11:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"
Lebanon 24
"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"
02:15 | 2025-02-11
11/02/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
06:29 | 2025-02-11
11/02/2025 06:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غزة.. هذه خطة ترامب للبنان!
Lebanon 24
بعد غزة.. هذه خطة ترامب للبنان!
04:00 | 2025-02-11
11/02/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن لبنان.. هذا ما تبلغتهُ إسرائيل من أميركا!
Lebanon 24
بشأن لبنان.. هذا ما تبلغتهُ إسرائيل من أميركا!
13:59 | 2025-02-10
10/02/2025 01:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:45 | 2025-02-11
لمواجهة "خطة ترامب".. مصر تقود حملة داخل واشنطن
09:45 | 2025-02-11
تفاصيل جديدة تُكشف عما حصل في 7 تشرين الأوّل... هذا ما توصّلت إليه آخر التحقيقات
09:21 | 2025-02-11
"سندافع بحزم عن أمننا".. إيران تشتكي ترامب لمجلس الأمن
09:02 | 2025-02-11
لم يقمّ بأمرين مهمّين... صحيفة إسرائيليّة تكشف عن "فضيحة" تتعلق بزيارة نتنياهو لأميركا
08:50 | 2025-02-11
عقوبات أميركية - بريطانية - أسترالية على خوادم روسيّة
08:38 | 2025-02-11
أول تعليق للشرع على خطة ترامب بشأن غزة
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
11/02/2025 16:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
11/02/2025 16:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
11/02/2025 16:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24