المفوضية الأوروبية تتوعد ترامب برد "حازم" على قرار الرسوم

Advertisement

تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برد "حازم ومتناسب" من الأوروبيين بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.وقالت فون دير لاين في بيان "إن الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة على الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد: إنها تستدعي تدابير مضادة حازمة ومتناسبة".ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مرسوما حدد بموجبه بدء تطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم "بدون استثناءات" اعتبارا من 12 آذار.وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية "أسفها الشديد" لهذا القرار. (سكاي نيوز)