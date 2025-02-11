الحكم على داعشية بالسجن 12 عاماً بتهمة إرتكاب جرائم حرب

حكمت محكمة سويدية على امرأة تبلغ 52 عاما بالسجن 12 سنة بتهمة الإبادة الجماعية في أول قضية من نوعها بشأن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الأقلية الأيزيدية.



وقالت المحكمة في بيان، إن المرأة المتهمة باحتجاز نساء وفتيات وأطفال أيزيديين ومعاملتهم كعبيد في منزلها في سوريا في شتاء وربيع عام 2015، أدينت "بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خطيرة"، مشيرة إلى أن أفعالها كانت جزءا من حملة أوسع نطاقا شنها التنظيم المتطرف ضد الأقلية الأيزيدية الناطقة باللغة الكردية. (العربية)

Advertisement