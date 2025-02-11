توقيف 9 مسؤولين على صلة بحزب العمال الكردستاني في تركيا

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قالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي.آر.تي"، إن الشرطة اعتقلت 9 أعضاء في مجالس بلدية محلية ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري بتهم تتعلق بالإرهاب، اليوم الثلاثاء.وأمر المدعي العام في إسطنبول، باعتقال نائبين لرئيس البلدية و7 أعضاء آخرين في مجالس بلدية من 9 مناطق في أكبر مدينة في تركيا، بزعم وجود صلات بينهم وبين حزب العمال الكردستاني المحظور.ونقلت "تي.آر.تي" عن مكتب المدعي العام، قوله في بيان إن "أعضاء المجلس البلدي المعتقلين انتُخبوا في إطار اتفاق انتخابي، بين حزب الشعب الجمهوري، وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد، ثالث أكبر أحزاب البرلمان". (الامارات 24)