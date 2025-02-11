داعش يهاجم قواعد عسكرية في شمال شرق الصومال

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قال مسؤول عسكري، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم داعش هاجم قواعد عسكرية في ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال خلال الليل باستخدام سيارات ودراجات نارية ملغمة.وأعلنت بونتلاند عن حملة كبيرة ضد تنظيم داعش وحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في كانون الأول. وتقول إنها قتلت منذ ذلك الحين العشرات من المقاتلين الأجانب، وسيطرت على العديد من قواعد تنظيم داعش، وأجبرت قائداً كبيراً على الاستسلام.وقال محمد فاديجو المتحدث باسم الجيش في بونتلاند لوكالة "رويترز": "بعد منتصف الليل، تعرضنا لهجمات انتحارية من مسلحي داعش في القواعد المحررة في الآونة الأخيرة بسيارات ودراجات نارية ملغمة. هاجمَنا العديد من مشاة داعش، ولا يزال القتال مستمراً".وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن صدت هجمات على مواقع عسكرية في هاجارو وتوجو جيسيل في بونتلاند. (العربية)