تحذير إسرائيلي... هكذا ستبني إيران "حماس" من جديد





وقال في مقال في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إنه على تل أبيب وواشنطن بذل أقصى جهد لمنع إيران من إعادة بناء حماس مجدداً، وإلا فإنهما تخاطران بمحو ما حققه الجيش الإسرائيلي في الحرب في قطاع غزة، ويتمكن عناصر حماس من تنفيذ هجوم آخر بعد السابع من تشرين الأول 2023.

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ورأى منشروف أن تصريحات المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، لوفد حماس في طهران، يوم السبت الماضي، بشأن الحاجة إلى إعادة بناء غزة لا تترك مجالاً للشك في طموح إيران إلى استعادة البنية التحتية لحماس، والتي تضررت بشدة أثناء الحرب، مشيراً إلى أن التجربة تُظهر أن إعادة الإعمار تلك ستركز على حماس وليس على السكان المدنيين في القطاع. ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ الكاتب والباحث الإسرائيلي يوسي منشروف، قال إنّه على إسرائيل والولايات المتحدة أن تعملا على قطع العلاقة بين إيران وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.وقال في مقال في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إنه على تل أبيب وواشنطن بذل أقصى جهد لمنع إيران من إعادة بناء حماس مجدداً، وإلا فإنهما تخاطران بمحو ما حققه الجيش الإسرائيلي في الحرب في قطاع غزة، ويتمكن عناصر حماس من تنفيذ هجوم آخر بعد السابع من تشرين الأول 2023.ورأى منشروف أن تصريحات المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، لوفد حماس في طهران، يوم السبت الماضي، بشأن الحاجة إلى إعادة بناء غزة لا تترك مجالاً للشك في طموح إيران إلى استعادة البنية التحتية لحماس، والتي تضررت بشدة أثناء الحرب، مشيراً إلى أن التجربة تُظهر أن إعادة الإعمار تلك ستركز على حماس وليس على السكان المدنيين في القطاع.

ويقول الكاتب الإسرائيلي، إن حماس سوف تعيد بناء شبكتها تحت الأرض بمساعدة إيرانية، في الوقت الذي يحتاج فيه سكان غزة المأوى والحماية من القصف الإسرائيلي.



وأوضح منشروف أن القوة الإيرانية المسؤولة عن تسهيل عمل حماس هي فيلق القدس، وتحديداً الوحدة 190، التي تتولى عمليات التهريب، وتعتمد هذه الوحدة على مجموعة متنوعة من البنى التحتية المدنية، ومنظمات المساعدات الإنسانية والجمعيات الدينية، وقد اكتسبت خبرة كبيرة، ويتضح ذلك من الترسانة المتنوعة التي امتلكتها حماس عشية هجوم السابع من تشرين الاول.

وأضاف أن أمر خامنئي بإعادة بناء حماس يسلط الضوء على دور طهران في الحرب، وأهمية استعادة "المحور الإيراني" لأمنها. وشدد على أنه لم يعد من الممكن السماح لإيران بالبقاء خلف الكواليس، والاختباء وراء شبكة من الوكلاء، مشيراً إلى أن طهران قد عانت بالفعل من ضربات كبيرة خلال الحرب، وفقدت ضباطاً كباراً في فيلق القدس على نطاق لم تشهده منذ الثورة.



وبحسب الكاتب، فإنه على الرغم من نفي خامنئي، فإن أمن طهران مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرات محور المقاومة، الذي يعمل كدرع دفاعي لها، وعليه، فإن توجيهه بإعادة بناء حماس يؤكد على ضرورة بناء شبكة إيران التي تشمل "حزب الله" أيضاً.

ودعا الكاتب إسرائيل والولايات المتحدة إلى أن تعملا على الترويج لخطة استراتيجية شاملة لشن حرب شاملة على حماس، وتابع: "يتمثل أحد العناصر الرئيسية لهذه الاستراتيجية في قطع العلاقات مع إيران، التي تعمل كمصدر أساسي للدعم المالي والعسكري، وتوفر الموارد التي تحتاج إليها حماس الآن بشدة". (الامارات 24)