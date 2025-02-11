الأردن يعفي الشاحنات السورية من كافة الرسوم

Advertisement

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش أن السلطات الأردنية قررت إعفاء الشاحنات السورية من كافة الرسوم.وقال علوش في تصريح لوكالة "سانا" إنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد التنسيق بين الهيئة ووزارتي التجارة والصناعة والتموين، ووزارة النقل الأردنية، مبينا أنه يقضي بإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من كلّ الرسوم المفروضة سابقا.وأعربت الهيئة عن تقديرها العميق لهذا القرار، موجهة الشكر للحكومة الأردنية والجهات المعنية على جهودها في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. (روسيا اليوم)