ترامب يعد بجعل غزة "لؤلؤة الشرق الأوسط".. والعاهل الأردني يحذر

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رؤيته لمستقبل غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تشتري القطاع، لكنها ستتولى إدارته "بشكل صحيح للغاية"، فيما شدد العاهل الأردني على ضرورة انتظار موقف مصر قبل اتخاذ أي قرارات.

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وخلال حديثه، أوضح ترامب أن خطته تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، مضيفًا أن الفلسطينيين في غزة سيكون لهم منازل جيدة في أماكن أخرى، في إشارة إلى احتمالية توطينهم خارج القطاع. كما أكد أن هناك أراضي في مصر والأردن يمكن أن يعيشوا فيها، مشيرًا إلى أن واشنطن تضخ أموالًا كبيرة للأردن ومصر لكنها لن تستخدم المساعدات كوسيلة للضغط.





من جانبه، أبدى العاهل الأردني تحفظه على تصريحات ترامب، مؤكدًا أن أي قرار يجب أن يأخذ مصلحة الجميع في الاعتبار. وأضاف:"علينا الانتظار حتى نرى رؤية مصر بشأن غزة". وخلال حديثه، أوضح ترامب أن خطته تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، مضيفًا أن الفلسطينيين في غزة سيكون لهم منازل جيدة في أماكن أخرى، في إشارة إلى احتمالية توطينهم خارج القطاع. كما أكد أن هناك أراضي في مصر والأردن يمكن أن يعيشوا فيها، مشيرًا إلى أن واشنطن تضخ أموالًا كبيرة للأردن ومصر لكنها لن تستخدم المساعدات كوسيلة للضغط.من جانبه، أبدى العاهل الأردني تحفظه على تصريحات ترامب، مؤكدًا أن أي قرار يجب أن يأخذ مصلحة الجميع في الاعتبار. وأضاف:"علينا الانتظار حتى نرى رؤية مصر بشأن غزة".

وقال: "سأفعل الأفضل لبلادي عندما يتعلق الأمر بأي خطة لتوطين الفلسطينيين".

أكمل: "العرب سيأتون إلى الولايات المتحدة للرد على خطة ترامب بشأن غزة".

وفي خطوة إنسانية، أعلن أن الأردن سيستقبل 2000 طفل فلسطيني مريض للعلاج، وهو ما علق عليه ترامب بقوله: "لم نكن نعلم بوجود هذا العدد من الأطفال المصابين بالسرطان في غزة".



وأكد ترامب أن غزة ستكون تحت إدارة السلطة الأميركية، مؤكدًا أنه لن يستثمر فيها شخصيًا لكنه سيدعم مشروعات كبرى هناك. وأضاف أن القطاع، الذي وصفه بأنه "مزقته الحرب"، سيصبح "أفضل مكان في الشرق الأوسط".



وعن الضفة الغربية، أبدى ترامب تفاؤله بنجاح ضم إسرائيل لها، مشيرًا إلى أن نسبة 99% من فرص التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن غزة قائمة.