14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: مستعدون لمبادلة أراض مع روسيا
Lebanon 24
11-02-2025
|
23:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرت أمس الثلاثاء ان بلاده مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا في إطار مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو ثلاث سنوات.
ومن المقرّر أن يلتقي زيلينسكي نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يوم الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق ما أفاد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني وكالة فرانس برس، في حين تضغط الولايات المتحدة من أجل وصع حد للحرب.
Advertisement
وفانس من منتقدي الدعم الأميركي الذي يمكّن أوكرانيا من مواصلة الصمود.
وقال زيلينسكي في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "غارديان" البريطانية ونشرتها في موقعها الإلكتروني الثلاثاء "هناك أصوات تقول إن أوروبا يمكن أن توفر ضمانات من دون الأميركيين، ودائما ما أقول لا". وتابع "الضمانات الأمنية من دون الولايات المتحدة ليست ضمانات أمنية حقيقية".
ويسعى ترامب للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، إلا أن بنود أي اتفاق محتمل تثير مخاوف أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في المقابلة "سنبادل أراضي بأخرى"، مضيفا أنه يمكن أن يعرض تسليم موسكو الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك منذ ستة أشهر، لكنه أشار إلى أنه لا يعلم أي أراض قد يطلب في المقابل. وقال "لا أعلم، سنرى. لكن كل أراضينا مهمة، ليست هناك أولوية".
أعلنت روسيا ضم خمس مناطق أوكرانية هي القرم في العام 2014 ومن بعدها دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا في العام 2022، على الرغم من أنها لا تسيطر عليها بالكامل.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إجتماع سريّ للإطاحة بالشرع وحكومته.. من ضمّ وكيف تمّ التخطيط للعمليّة؟
Lebanon 24
إجتماع سريّ للإطاحة بالشرع وحكومته.. من ضمّ وكيف تمّ التخطيط للعمليّة؟
11:00 | 2025-02-11
11/02/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
06:29 | 2025-02-11
11/02/2025 06:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"سؤال محرج": هل تحبّ ماريتا الحلاني زوجها أكثر من والدها الفنان عاصي؟ شاهدوا ما قالته
Lebanon 24
"سؤال محرج": هل تحبّ ماريتا الحلاني زوجها أكثر من والدها الفنان عاصي؟ شاهدوا ما قالته
11:10 | 2025-02-11
11/02/2025 11:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير الجديد "ممتعض" و "أخذ على خاطرو"!
Lebanon 24
الوزير الجديد "ممتعض" و "أخذ على خاطرو"!
13:45 | 2025-02-11
11/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه "وزير العمل"
Lebanon 24
عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه "وزير العمل"
12:39 | 2025-02-11
11/02/2025 12:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:29 | 2025-02-12
الصين: غزة ملك للفلسطينيين.. نرفض التهجير القسري
04:19 | 2025-02-12
ابن إيلون مساك يسرح ويمرح بمكتب ترامب.. ويخطف الانظار
03:58 | 2025-02-12
روبيو يلمح لاستئناف إسرائيل قصف غزة
03:44 | 2025-02-12
قائد بارز بالحرس الثوري يحذر بشأن احتمال المواجهة مع أميركا
03:38 | 2025-02-12
كوريا الجنوبية تبحث إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا بعد سقوط نظام الأسد
03:30 | 2025-02-12
تقرير لـ"Foreign Affairs" : هذه هي المشكلة الأكبر التي تواجهها سوريا
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
12/02/2025 11:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
12/02/2025 11:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
12/02/2025 11:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24