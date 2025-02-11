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عربي-دولي

زيلينسكي: مستعدون لمبادلة أراض مع روسيا

Lebanon 24
11-02-2025 | 23:46
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرت أمس الثلاثاء ان بلاده مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا في إطار مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو ثلاث سنوات.

ومن المقرّر أن يلتقي زيلينسكي نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يوم الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق ما أفاد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني وكالة فرانس برس، في حين تضغط الولايات المتحدة من أجل وصع حد للحرب.
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وفانس من منتقدي الدعم الأميركي الذي يمكّن أوكرانيا من مواصلة الصمود.

وقال زيلينسكي في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "غارديان" البريطانية ونشرتها في موقعها الإلكتروني الثلاثاء "هناك أصوات تقول إن أوروبا يمكن أن توفر ضمانات من دون الأميركيين، ودائما ما أقول لا". وتابع "الضمانات الأمنية من دون الولايات المتحدة ليست ضمانات أمنية حقيقية".

ويسعى ترامب للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، إلا أن بنود أي اتفاق محتمل تثير مخاوف أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في المقابلة "سنبادل أراضي بأخرى"، مضيفا أنه يمكن أن يعرض تسليم موسكو الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك منذ ستة أشهر، لكنه أشار إلى أنه لا يعلم أي أراض قد يطلب في المقابل. وقال "لا أعلم، سنرى. لكن كل أراضينا مهمة، ليست هناك أولوية".

أعلنت روسيا ضم خمس مناطق أوكرانية هي القرم في العام 2014 ومن بعدها دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا في العام 2022، على الرغم من أنها لا تسيطر عليها بالكامل.(العربية)



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