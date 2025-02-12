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عربي-دولي

كوريا الجنوبية تدرس إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا

Lebanon 24
12-02-2025 | 01:04
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قررت الحكومة الكورية الجنوبية مراجعة إقامة علاقة دبلوماسية رسمية مع سوريا بعد سقوط نظام عائلة الأسد الذي دام نصف قرن من الزمن.

وكشف مسؤول في وزارة الخارجية عن الخطة بعد عودته من رحلة إلى سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تأكد المسؤول من استعداد الحكومة السورية المؤقتة لإقامة علاقات دبلوماسية مع سيول ودرس الوضع الحالي للبلاد.
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ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن المسؤول أن الحكومة السورية المؤقتة رحبت بالخطوة، قائلا: "في تقديرنا، تعد البيئة الأساسية لإقامة علاقات دبلوماسية مواتية".
ونقل المسؤول أن وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني أعرب عن نية سوريا لإقامة علاقات ثنائية جديدة مع كوريا الجنوبية.

يذكر أن سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لا تقيم معها كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية. ومن المتوقع أن توسع العلاقات الثنائية، في حال إقامتها مع سوريا، من نطاق العلاقات الدبلوماسية لكوريا الجنوبية.

وفي العام الماضي، أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع كوبا في خطوة مفاجئة، وافتتحت سفارتها في هافانا الشهر الماضي.
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