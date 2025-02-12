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عربي-دولي

في المستوطنات القريبة من لبنان... هذا ما سيحصل في 2 آذار

Lebanon 24
12-02-2025 | 06:06
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير التربية الإسرائيلي أعلن اليوم عن العودة إلى التدريس في الشمال بدءاً من 2 آذار المقبل. 
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