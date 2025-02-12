الشرع أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطنيّ

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أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.وذكر القرار أنه "استناداً للمصلحة الوطنية العليا، وتلبية لضرورة هذه المرحلة التاريخية، وبما يتضمن تطلعات الشعب السوري، فإننا في رئاسة الجهورية نقرر تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني".كما نص القرار على تكليف 7 أشخاص بعضوية اللجنة، وهم: حسن الدغيم، وماهر علوش، ومحمد مستت، ومصطفى الموسى، ويوسف الهجر، وهند قبوات، وهدى أتاسي. (العربية)