بعد ثلاث سنوات.. مكالمة بين ترامب وبوتين وهذا ما دار فيها

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ويعتبر هذا أول اتصال مباشر معلن بين بوتين ورئيس أميركي منذ شباط 2022، أي قبل 3 أعوام.وأضاف في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "اتفقنا أيضا على أن تبدأ فرقنا المعنية المفاوضات على الفور وسنبدأ بالاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة وهو ما سأفعله الآن".وتابع: "بحثت مع بوتين قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي والدولار".من جانبه قال الكرملين إن بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب استمرت ساعة ونصف ساعة.ووفقًا لتسريبات سابقة نقلتها وكالة بلومبيرغ، فإن الخطة الأميركية بشأن الحرب الأوكرانية تتضمن تجميد القتال، دون الاعتراف بضم روسيا للأراضي الأوكرانية، وتأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.لكن في المقابل، ستحصل كييف على ضمانات أمنية مشددة، مع فرض عقوبات قاسية على موسكو في حال رفضت الصفقة.