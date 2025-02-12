بعد محاولة اغتياله.. شاهدوا الصور الأولى لوزير الدولة الليبي من داخل المستشفى

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وأظهرت الصور جمعة مستلقيا على سرير المستشفى، وقد بدا عليه الإرهاق بينما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه، إثر إصابته بعيار ناري خلال الهجوم الذي استهدفه على الطريق السريع من قبل مجموعة مسلحة مجهولة.وبحسب المعلومات إن الحالة الصحية لعادل جمعة مستقرة بعد نجاح العملية الجراحية والإصابة كانت خطيرة لكنها لم تشكل تهديدا مباشرا لحياته.