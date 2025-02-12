من ضمنهم نساء.. إليكم بالأسماء أعضاء لجنة التحضير للحوار الوطني السوري

ضمت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، التي أعلنت عنها الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، سبعة أعضاء بينهم امرأتان، وذلك في أول خطوة من نوعه في مسار المرحلة الانتقالية في سوريا بعد أكثر من شهرين على الإطاحة بنظام بشار الأسد.

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وقال بيان صادر عن الرئاسة السورية إن تشكيل اللجنة جاء "تلبية لضرورات هذه المرحلة التاريخية وبما يضمن تطلعات الشعب السوري".



وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع تعهد بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.



لم تحدد الرئاسة السورية بعد موعد عقد مؤتمر الحوار الوطني، لكنها أشارت إلى أن "عمل اللجنة سينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر".



هند قبوات:



وقال بيان صادر عن الرئاسة السورية إن تشكيل اللجنة جاء "تلبية لضرورات هذه المرحلة التاريخية وبما يضمن تطلعات الشعب السوري".وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع تعهد بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.لم تحدد الرئاسة السورية بعد موعد عقد مؤتمر الحوار الوطني، لكنها أشارت إلى أن "عمل اللجنة سينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر".

هي سورية كندية قادت العديد من الجهود في مجال الدبلوماسية العامة في السنوات الأخيرة في سوريا للترويج للتسامح والتعاون بين الأديان، والتحديث والإصلاح بالإضافة إلى الابتكارات التعليمية في مجال حل النزاعات والتعليم الدبلوماسي.



تدير قبوات قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية في جامعة جورج ميسون بولاية فيرجينيا الأميركية، وهي أيضا مؤسسة ومديرة لمركز الحوار والسلام والمصالحة السوري في تورونتو.



عملت كمستشارة وعضو في المجلس الاستشاري للبنك الدولي، وهي تشغل أيضا رئاسة منظمة "تستقل" المعنية بشؤون المرأة وبناء السلام.



بالإضافة لذلك ترأس قبوات "جمعية النساء السوريات الكنديات" في تورونتو، إلى جانب عضويتها في مجلس إدارة منظمة "إنتربيس" المستقلة المعنية ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺴﻼم ومقرها جنيف.



هي عضوة أيضا في مجلس المنتدى الاقتصادي السوري ومنظمة المسيحيين السوريين من أجل السلام.



كانت قبوات نائبة رئيس مكتب لجنة المفاوضات السورية في جنيف وعضوة سابقة في اللجنة العليا للمفاوضات وشاركت في جميع الجولات الثماني لمحادثات السلام في جنيف بشأن سوريا.



هدى أتاسي:



ناشطة سورية بارزة في مجال حقوق الإنسان والسياسة، وهي واحدة من الشخصيات المتميزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة في المجتمع السوري.



عملت هدى في عدة مجالات بما في ذلك التعليم، وحقوق الإنسان، والتمكين السياسي للنساء، وقد أسهمت في العديد من المبادرات التي تدعم التغيير الاجتماعي في سوريا.



تشغل هدى، الحاصلة على شهادة في الهندسة المعمارية وتكنولوجيا المعلومات، منصب المديرية الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية.



كانت أتاسي من الأصوات البارزة في الثورة السورية ضد النظام في 2011، وساهمت في توثيق الانتهاكات التي كانت تحدث أثناء النزاع.



جرى انتخابها لرئاسة اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، الذي يضم 45 منظمة مجتمع مدني سورية تعمل في مجالات مختلفة، لدورتين تنفيذيتين بين عامي 2017 و2021.



حسن الدغيم:



وفقا لوسائل إعلام سورية فإن الرجل يتحدر من ريف إدلب حيث عمل خطيبا ومدرسا لمادة التربية الإسلامية بعد تخرجه من كلية الشريعة بجامعة دمشق.



بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، أسس الدغيم هيئة توجيهية معنية بالإرشاد والتوعية في صفوف "الجيش الحر" وشغل أيضا عضوية مجلس أمناء المجلس الإسلامي السوري.



ماهر علوش:



لا تتوفر الكثير من المعلومات عن الرجل سوى أنه كاتب وباحث يركز في كتاباته على الدراسات المتعلقة بالشأن السوري.



محمد مستت:



حاصل على شهادة الهندسة والعلوم السياسية وماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة حلب.



عمل مستت (40 عاما) مهندسا في مؤسسة الاتصالات عامة بحلب، وكذلك مجال التطوير الإداري والتنموي وتطوير الاتصال والحوار البيني بين "مؤسسات الثورة" في شمال سوريا قبل سقوط نظم الأسد.



مصطفى الموسى:



كان يرأس مجلس الشورى في هيئة تحرير الشام في إدلب، وهو حاصل على شهادة في الصيدلة.



يوسف الهجر:



قيادي في هيئة تحرير الشام وشغل منصب مدير المكتب السياسي فيها وكذلك كان عضوا في "مجلس الشورى" التابع للهيئة، التي قادت العملية العسكرية الواسعة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسد في 8 كانون الأول 2024.