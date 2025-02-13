موسكو: نشعر بالقلق لعسكرة غرينلاند

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أعرب رئيس الإدارة الأوروبية بالخارجية الروسية أرتيوم ستودنيكوف عن قلق موسكو إزاء عسكرة غرينلاند وجعلها تهديدا لأمن روسيا.وأضاف: "من المهم الإشارة إلى أننا نشعر بالقلق إزاء احتمال عسكرة غرينلاند بشكل أكبر وخلق أخطار تهدد أمن روسيا. بلادنا لا تقبل فرض مناهج المواجهة في منطقة القطب الشمالي ويهمها الحفاظ عليها منطقة استقرار".وشدد ستودنيكوف على أن روسيا تدعو باستمرار، إلى تشكيل بنية أمنية دولية موثوقة في المنطقة تضمن الحقوق المتكافئة لجميع دول القطب الشمالي.وتابع: "نؤكد مجددا على النهج الأساسي لروسيا، التي ترفض بشكل راسخ التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعتبره غير مقبولا. وبطبيعة الحال، ينطبق هذا أيضا على الدنمارك، والعلاقات بين كوبنهاغن وغرينلاند".وأكد ضرورة أن يقرر سكان غرينلاند مصير جزيرتهم دون أي تدخل خارجي.وقال: "من المعروف أن تحقيق الاستقلال وتشكيل دولة مستقلة، بات الفكرة الوطنية السائدة بين سكان غرينلاند الأصليين في السنوات الأخيرة. وفي ذات الوقت تدل أحدث استطلاعات الرأي على أن غالبيتهم يعارضون الانضمام إلى الولايات المتحدة. روسيا الاتحادية ستحترم خيار الشعب الغرينلاندي في نهاية المطاف".وشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا على أهمية غرينلاند الاستراتيجية للأمن القومي الأميركي وحماية "العالم الحر"، بما في ذلك من الصين وروسيا، وأكد ضرورة ضمها إلى الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)