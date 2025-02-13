اقتادوه إلى جهة مجهولة.. اختطاف مدير سابق لقناة "الإخبارية السورية"

Advertisement

اختطف ملثمون المدير السابق لقناة الإخبارية السورية صالح ابراهيم من منطقة باب مصلى في دمشق، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأدان المرصد السوري، الانتهاكات بحق الصحفيين وطالب بتحييدهم وحمايتهم.وفي 22 كانون الثاني الماضي، شهدت مدينة حماة عملية قتل، نفذها مسلحون مجهولون راح ضحيتها مصور سابق في وكالة الأنباء السورية "سانا". ووفقا للمعلومات فقد تعرض المصور لإطلاق نار مباشر أثناء وجوده في المدينة، مما أدى إلى مقتله على الفور، حسب المرصد. (بلينكس)