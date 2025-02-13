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عربي-دولي

اقتادوه إلى جهة مجهولة.. اختطاف مدير سابق لقناة "الإخبارية السورية"

Lebanon 24
13-02-2025 | 01:00
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اختطف ملثمون المدير السابق لقناة الإخبارية السورية صالح ابراهيم من منطقة باب مصلى في دمشق، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدان المرصد السوري، الانتهاكات بحق الصحفيين وطالب بتحييدهم وحمايتهم.
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وفي 22 كانون الثاني الماضي، شهدت مدينة حماة عملية قتل، نفذها مسلحون مجهولون راح ضحيتها مصور سابق في وكالة الأنباء السورية "سانا". ووفقا للمعلومات فقد تعرض المصور لإطلاق نار مباشر أثناء وجوده في المدينة، مما أدى إلى مقتله على الفور، حسب المرصد. (بلينكس)
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