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عربي-دولي

في سوريا.. "قسد" تعلن مقتل 3 جنود أتراك

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:46
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قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الخميس، إنها قتلت 3 جنود أتراك في سلسلة عمليات استهدفت القواعد التركية في البلاد.


وأضافت قسد في بيان لها إن قواتها استهدفت القواعد التركية في محيط جسر قره قوزاق، مشيرة إلى أن الاستهداف أدى إلى مقتل 3 جنود أتراك وإصابة اثنين من عناصر القوات المدعومة من تركيا.
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وقالت قسد إن قواتها تمكنت من إسقاط دروان تابعة للفصائل التي تدعمها تركيا في جبهة سد تشرين.

ولفتت إلى أن الطيران الحربي التركي شن عدة غارات استهدف فيها قريتي التينة وغسق جنوبي كوباني، وتزامن ذلك مع قصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون، وبشكل عشوائي، على قرى التينة، جعدة، بير حسو، غسق، ديكان، ملحة والصنع وكذلك تلتي سيفي وقره قوزاق.

كما شن الطيران التركي غارة استهدف فيها بلدة شيخلر الشيوخ، غربي كوباني، إلا أن الصاروخ الذي أطلقته الطائرة لم ينفجر، لكن الطيران الحربي استمر في التحليق بأجواء المنطقة.

كذلك قصف الطيران التركي بشكل مكثف، ريف بلدة عين عيسى بالمدفعية الثقيلة، وأسفر عن إلحاق أضرار مادية بممتلكات الأهالي. (سكاي نيوز)
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