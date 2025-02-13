حادثة دهس وسقوط إصابات... عملية أمنية كبيرة للشرطة في ميونيخ

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أعلنت شرطة مدينة ميونيخ الألمانية عن عملية أمنية كبيرة، في منطقة شارعيّ داخاور وزايدل، مشيرة إلى أن سيارة اندفعت تجاه مجموعة من الناس، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن سيارة اندفعت وسط حشود من الناس، ما أدى إلى جرح 15 شخصاً.وتأتي هذه الحادثة قبل يوم على بدء مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يحضره قادة وزعماء عالميون. (الشرق)