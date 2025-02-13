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عربي-دولي

تهديدات جديدة من الحوثيين: سنعود للهجمات إذا فرض ترامب تهجير أهل غزة

Lebanon 24
13-02-2025 | 09:10
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في وقت ما زال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متمسكًا بنقل سكان غزة إلى مناطق أخرى رغم الرفض الدولي والعربي، أطلقت جماعة الحوثي في اليمن تهديدات جديدة. 

وكان زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، قد أعلن اليوم الخميس أن الجماعة ستشن هجمات جديدة في حال تنفيذ تهديدات ترامب المتعلقة بحركة حماس. وأكد الحوثي أن الجماعة مستعدة لاستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والسفن في حال فرضت الإدارة الأميركية "خطة التهجير" للفلسطينيين من قطاع غزة.
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وكان الحوثيون قد توقفوا عن تنفيذ هجماتهم في البحر الأحمر، وتحديدًا ضد إسرائيل، منذ نحو شهر، ولكنهم عادوا للتصعيد بعد هذه التصريحات المثيرة للجدل. (العربية)
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