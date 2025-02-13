نيران حزب الله منعت التزلج.. إسرائيل تفتح "جبل الشيخ" لمواطنيها

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أعلنت إسرائيل أنه سيتم فتح جبل الشيخ للإسرائيليين، بعد إغلاق دام لفترة طويلة بسبب الحرب واقتحام الجيش الإسرائيلي للأراضي السورية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".ونقلت الصحيفة عن نائب مدير موقع جبل الشيخ تحت السيطرة الإسرائيلية، ميكي إنبار، قوله إن "جبل الشيخ يعتبر رمزًا إسرائيليًا في الشتاء، وإذا لم يحدث أي تغيير في الوضع الأمني، فمن المتوقع أن ينتهي العمل بأمر الإغلاق العسكري للموقع في 28 شباط الجاري، وستكون الزيارة إلى قمة الجبل آمنة ومثيرة"، حسب تعبيره.وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه بسبب إصابة مباشرة بنيران حزب الله على مصاعد التزلج، لن يكون من الممكن التزلج في الموقع هذا العام، ولكن تم الانتهاء مؤخرًا من جميع فحوصات السلامة والاستعدادات لفتح مصعد الزوار إلى المستوى العلوي.وبحلول ليلة أمس الأربعاء، بلغ عمق الثلوج في المستوى الأدنى نحو 20 سم، وفي المستوى الأعلى أكثر من نصف متر، بحسب الصحيفة. (ارم نيوز)