وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان التطورات في سوريا وغزة

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بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، تطورات الأوضاع في سوريا وقطاع غزة.جاء ذلك خلال لقائهما في باريس على هامش اجتماع وزاري دولي لدعم سوريا، وفق بيان للخارجية المصرية.وقالت الخارجية المصرية إن الوزيرين "بحثا التطورات في سوريا".ونقلت عن عبد العاطي تأكيده "دعم مصر للشعب السوري، وضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأهمية بدء عملية سياسية دون إقصاء أي من مكونات المجتمع السوري".في السياق، استعرض عبد العاطي مع نظيره الفرنسي سبل "تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع".وشدد على "أهمية البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم". (الاناضول)