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عربي-دولي

روبيو: سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزّة

Lebanon 24
13-02-2025 | 17:30
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قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه إذا كانت لدى الدول العربية خطة أفضل من نقل الفلسطينيين خارج غزة فهذا أمر رائع.
وأضاف: "سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة وأعتقد أنهم يعملون بحسن نيّة".
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وتابع: "سننظر في الخطّة التي ستقدّمها البلدان العربية بخصوص غزّة ونرى ما هو محتواها".
وقال إنه "من الجيّد استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
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