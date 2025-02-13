روبيو: سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزّة

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قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه إذا كانت لدى الدول العربية خطة أفضل من نقل الفلسطينيين خارج غزة فهذا أمر رائع.وأضاف: "سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة وأعتقد أنهم يعملون بحسن نيّة".وتابع: "سننظر في الخطّة التي ستقدّمها البلدان العربية بخصوص غزّة ونرى ما هو محتواها".وقال إنه "من الجيّد استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة".