لإنهاء الحرب الأوكرانية.. تهديد أميركي صريح لروسيا

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لوح نائب ترامب، جي دي فانس بالعقوبات على روسيا، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لانهاء الحرب مع أوكرانيا.وقال فانس، إن واشنطن ستفرض على موسكو عقوبات قاسية، بل ربما تنفذ عملا عسكريا إذا لم يوافق بوتين على اتفاق سلام مع أوكرانيا يضمن استقلال الأخيرة على المدى الطويل.كما أوضح أن "خيار إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا إذا فشلت موسكو في التفاوض بحسن نية لا يزال مطروحًا على الطاولة"، مستخدمًا لهجة أكثر صرامة بكثير من وزير الدفاع بيت هيجسيث، الذي أكد يوم الأربعاء الماضي أن بلاده لن ترسل قوات إلى الأراضي الأوكرانية، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".إلى ذلك، أشار فانس إلى وجود أدوات اقتصادية، وعسكرية أيضاً يمكن للولايات المتحدة استخدامها ضد بوتين.إلا أنه رجح في الوقت عينه ابرام صفقة تنهي الحرب الروسية الأوكرانية. وقال: أعتقد أن صفقة ستبصر النور وتصدم الكثير من الناس".أتى ذلك، بعدما أكد ترامب أمس الخميس أن بوتين يسعى للسلام.كما أشار إلى أنه يؤيد توسيع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لتشمل روسيا مرة أخرى، معتبرا أن طردها كان "خطأ". (العربية)