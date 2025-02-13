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عربي-دولي

مشهد مرعب ولا يصدق.. ابتلعه حوت ثم بصقه أمام ناظري والده (فيديو)

Lebanon 24
13-02-2025 | 23:48
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في مشهد رعب لا يوصف، تعرض أدريان سيمانكاس الذي يمارس رياضة التجديف بقارب "الكاياك" لهجوم من حوت أحدب عملاق قبالة سواحل تشيلي.
 
 
وفي التفاصيل، كان أدريان سيمانكاس يتجول مع والده ديل بقاربين صغيرين في باهيا العجيلا، بالقرب من منارة سان إيسيدرو في مضيق ماجلان، قبل أن يبتلع الشاب مع قاربه حوت ضخم أسود، ثم يطلق سراحه بسرعة بعد لحظات، بينما كان الأب يصور تلك اللحظات المرعبة.
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وفي الفيديو الذي صوره والد سيمانكاس، يظهر الحوت وهو يبتعد تاركا الشاب البالغ من العمر 24 عاما في حالة خوف وذهول.

وقال سيمانكاس: "عندما خرجت من الماء بعد هجوم الحوت وبدأت في الطفو على السطح، كنت خائفا من أن يحدث شيء لوالدي أيضا، أو أننا لن نصل إلى الشاطئ في الوقت المناسب، أو أن أصاب بانخفاض كبير في حرارة الجسم نظرا لبرودة المياه".

وتمكن الأب وابنه من الوصول إلى الشاطئ بأمان بعد الحادث الذي وقع يوم السبت الماضي، وفقاً لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ويُعد مضيق ماجلان أحد أهم الوجهات السياحية في منطقة باتاغونيا، ويبعد حوالي 3000 كيلومتر عن العاصمة سانتياغو. (سكاي نيوز)

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