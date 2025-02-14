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عربي-دولي

مسيّرة جديدة تُطلَق من تحت الماء.. إيران تكشف عن "حديد 110" (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2025 | 00:15
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كشفت إيران عن طائرة انتحارية جديدة دون طيار، قادرة على الإطلاق من تحت الماء، في خطوة جاءت وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة، بحسب ما أفادت صحيفة "المونيتور". 

وأوضحت الصحيفة أن هذا الكشف يأتي بعد إعلان إيران عن سفينة حربية جديدة قادرة على حمل طائرات دون طيار، بالإضافة إلى خطط لتطوير صاروخ كروز أسرع من الصوت.

الطائرة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "حديد 110"، تعمل بالطاقة النفاثة، ويمكن إطلاقها من تحت الماء. كما أظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الطائرة وهي تقلع من سطح مائي، مما يعكس التطور الكبير في قدرات القوات المسلحة الإيرانية.

تم الكشف عن الطائرة خلال معرض "اقتدار-1403" الذي أقيم في طهران، وحضره المرشد الأعلى علي خامنئي، بالإضافة إلى رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري وعدد من المسؤولين الإيرانيين.
 
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وتهدف إيران من خلال هذا المعرض إلى استعراض أحدث التطورات التكنولوجية التي وصلت إليها قواتها المسلحة. (ارم نيوز)
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