مسيّرة جديدة تُطلَق من تحت الماء.. إيران تكشف عن "حديد 110" (فيديو)

كشفت إيران عن طائرة انتحارية جديدة دون طيار، قادرة على الإطلاق من تحت الماء، في خطوة جاءت وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة، بحسب ما أفادت صحيفة "المونيتور".



وأوضحت الصحيفة أن هذا الكشف يأتي بعد إعلان إيران عن سفينة حربية جديدة قادرة على حمل طائرات دون طيار، بالإضافة إلى خطط لتطوير صاروخ كروز أسرع من الصوت.



الطائرة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "حديد 110"، تعمل بالطاقة النفاثة، ويمكن إطلاقها من تحت الماء. كما أظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الطائرة وهي تقلع من سطح مائي، مما يعكس التطور الكبير في قدرات القوات المسلحة الإيرانية.



تم الكشف عن الطائرة خلال معرض "اقتدار-1403" الذي أقيم في طهران، وحضره المرشد الأعلى علي خامنئي، بالإضافة إلى رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

🎥 حديد 110.. أحدث طائرة مسيّرة انتحارية إيرانية



تُعدّ الطائرة المسيّرة "حديد 110" واحدة من أحدث إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية، وهي مزودة بمحرك نفاث ومخصّصة لتنفيذ عمليات انتحارية ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الطائرة. pic.twitter.com/3FVcCpyjVG — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) February 12, 2025 Advertisement

وتهدف إيران من خلال هذا المعرض إلى استعراض أحدث التطورات التكنولوجية التي وصلت إليها قواتها المسلحة. (ارم نيوز)