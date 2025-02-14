16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
تقرير لـ"The Spectator": كيف حققت حماس النصر على إسرائيل؟
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
14-02-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أن "السؤال الذي يواجه إسرائيل الآن هو: هل ستُستأنف الحرب في غزة؟ في الحقيقة، تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أقل من شهر، ولكن يبدو بالفعل أن الاتفاق ليس مبنياً على أرض صلبة. لم تكتمل المرحلة الأولى من الصفقة بعد، وقد تم إطلاق سراح ست عشرة من أصل 33 رهينة إسرائيلية كان من المقرر إطلاق سراحهم في هذه المرحلة، وكذلك 656 من أصل 2000 سجين فلسطيني".
Advertisement
وبحسب الصحيفة، "أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه للتخلي عن تنفيذ الصفقة على مراحل، وطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن بحلول ظهر يوم السبت، وليس فقط أولئك المقرر إطلاق سراحهم في نهاية الأسبوع. وفي الوقت عينه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقف إطلاق النار سينتهي إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن، لكنه لم يردد دعوة ترامب للإفراج عن كل رهينة على الفور وقال: "إذا لم تعد حماس رهائننا بحلول ظهر يوم السبت، فإن وقف إطلاق النار سينتهي، وسيعود الجيش الإسرائيلي إلى القتال المكثف حتى هزيمة حماس تمامًا". وبصرف النظر عن هذه التفاصيل، فإن الحقيقة هي أن الاتفاق، في صورته الحالية، يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لإسرائيل وهي بقاء نظام حماس في غزة. وفي المرحلة الثانية من الاتفاق، ستنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، وسوف يكون هناك وقف طويل الأمد لإطلاق النار".
وتابعت الصحيفة، "عند هذه النقطة، إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسوف يتبين أن نظام حماس في غزة نجا من رد إسرائيل على مجازر السابع من تشرين الأول. وعندئذ سوف تبدأ الرواية التالية: سوف تزعم حماس أن أحداث الأشهر الثمانية عشر الماضية تظهر الطريق إلى الأمام في المعركة ضد إسرائيل، فإذا كنت تريد أن تضرب الدولة اليهودية وتمنعها من الرد الفعال، فكل ما عليك فعله هو التأكد من أسر بعض الرهائن الإسرائيليين. يبدو من الواضح إلى حد كبير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حين يريد تأمين حرية أكبر عدد ممكن من الرهائن، يعتبر أن هذه النتيجة للحرب سوف تشكل خطراً مميتاً على أمن إسرائيل في المستقبل، وربما على بقائها في الأمد البعيد. ونتيجة لهذا، يبدو أنه متردد في المضي قدماً على هذا الطريق، وربما يفضل استئناف القتال بدلاً من الرضوخ لبقاء حكم حماس في غزة".
وأضافت الصحيفة، "في حين كانت إسرائيل تميل إلى التأكيد على التهديدات الإقليمية التي تواجه أمنها في السنوات الأخيرة، فإن التحدي الأساسي الذي تواجهه، كما تجلى في السابع من تشرين الأول، أقرب إلى الوطن. فهناك بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط مجموعتان سكانيتان متساويتان تقريباً في الحجم، إحداهما إسرائيلية يهودية، والأخرى فلسطينية عربية مسلمة. والفئة الأخيرة، كما تؤكد كل السجلات الانتخابية واستطلاعات الرأي، تفضل الإسلام السياسي باعتباره الشكل المفضل للحكم. ويرفض الإسلام السياسي، في شكليه السني والشيعي، إمكانية استمرار سيادة الشعب الإسرائيلي اليهودي، وهو منخرط بنشاط في الجهود الرامية إلى تقويض وتآكل وتدمير السيادة اليهودية في المنطقة في نهاية المطاف. لقد بدأت حرب غزة 2023-2024 بأسوأ مذبحة لليهود منذ الهولوكوست، وإذا انتهت ببقاء السلطة التي أمرت بهذه المذبحة ونفذتها، فإن هذه السلطة والفكرة التي تمثلها سوف تتعزز بشكل لا يقاس".
وختمت الصحيفة، "إذا تمكنت حماس في غزة من تأمين بقائها من خلال أخذ الرهائن ومبادلتهم باستمرار حكمها، فسوف تتمكن بحق من إعلان النصر في حربها الأخيرة مع إسرائيل، وسوف تشكل أفعالها في السابع من تشرين الأول وما تلاه نموذجاً للجيل المقبل من الجهاديين".
المصدر: خاص لبنان24
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّ مشهور جدّاً يُفجّر مفاجأة عن المبلغ الذي يتقاضاه... هذا راتبه السنويّ
Lebanon 24
إعلاميّ مشهور جدّاً يُفجّر مفاجأة عن المبلغ الذي يتقاضاه... هذا راتبه السنويّ
09:31 | 2025-02-13
13/02/2025 09:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما رقص وغنّى مع معجباته... هكذا عبّرت زوجة راغب علامة عن إنزعاجها منه بصورة جديدة
Lebanon 24
بعدما رقص وغنّى مع معجباته... هكذا عبّرت زوجة راغب علامة عن إنزعاجها منه بصورة جديدة
06:45 | 2025-02-13
13/02/2025 06:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
Lebanon 24
عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
08:48 | 2025-02-13
13/02/2025 08:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قلقة جدّاً من دولة عربيّة... هكذا تُهدّد بضرب طائراتها عن بعد
Lebanon 24
إسرائيل قلقة جدّاً من دولة عربيّة... هكذا تُهدّد بضرب طائراتها عن بعد
08:00 | 2025-02-13
13/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
08:11 | 2025-02-13
13/02/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
أيضاً في عربي-دولي
06:24 | 2025-02-14
اردوغان: تركيا لن تسمح بوجود "تنظيمات إرهابية" في شمال سوريا
05:51 | 2025-02-14
"لم أفهم أي كلمة يقولها".. ترامب يحرج صحافيا من الهند أمام مودي (فيديو)
05:47 | 2025-02-14
تفاصيل جديدة.. ماسك يكشف عن وصوله لـ"المعلومات السرية"
05:30 | 2025-02-14
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: هل أوكرانيا قادرة على استعادة أراضيها؟
05:15 | 2025-02-14
مسيّرة روسية ضربت منشأة تحتوي الإشعاعات في محطة تشرنوبيل
05:08 | 2025-02-14
لإنهاء حرب أوكرانيا.. نائب ترامب يحدد "أدوات الضغط"
فيديو
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
23:00 | 2025-02-13
14/02/2025 13:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
14/02/2025 13:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
14/02/2025 13:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24