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14 ولاية أميركية ترفع دعاوى ضد ترامب وماسك

Lebanon 24
14-02-2025 | 03:15
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رفعت 14 ولاية أميركية دعاوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إيلون ماسك، متهمين الإدارة بانتهاك دستور البلاد وسلطة غير محدودة. 

واتهمت الولايات في الدعوى القضائية، التي تم تقديمها في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، إدارة ماسك بـ"التجريد من الموظفين الحكوميين" وإغلاق الإدارات الحكومية بجرة قلم أو نقرة فأرة، وهو ما وصفته بأنه صادم لأولئك الذين حاربوا من أجل استقلال البلاد.
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كما أشارت الدعوى إلى أن ماسك لم يتم تعيينه بشكل رسمي في منصب حكومي من قبل الرئيس ولم يتم تأكيده من قبل مجلس الشيوخ، مما يعتبر انتهاكًا للمادة 2، القسم 2، البند 2 من الدستور الأميركي.

تضمنت الولايات التي رفعت الدعوى نيو مكسيكو وأريزونا وميشيغان وميريلاند وغيرها، من بينها ولايات تحت حكم الجمهوريين مثل نيفادا وفيرمونت. وفي وقت لاحق، رفع 26 موظفًا حاليًا وسابقًا في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) دعوى قضائية ضد ماسك في ولاية ماريلاند بسبب نفس الانتهاكات.

وكان ترامب قد أعلن سابقًا أن ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي سيترأسان الإدارة الجديدة لـ DOGE، المكلفة بـ"خفض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية"، رغم استقالة راماسوامي لاحقًا من القيادة. (روسيا اليوم)
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